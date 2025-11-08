Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Турецкий лидер: Рад быть с вами в 5-ю годовщину Дня Победы

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 13:56
    Рад быть с вами в 5-ю годовщину Дня Победы.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на военном параде в Баку, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.

    "Передаю вам приветствия наших братьев из Турции, поздравления от 86 миллионов. Наши братья из тюркского мира сегодня испытывают такое же воодушевление, как и мы", - добавил он.

    По его словам, каждый шаг Азербайджанской армии на пути к освобождению Карабаха вписан золотыми буквами в общую историю тюркского мира.

    "Освобождение Карабаха – является предметом гордости не только Азербайджана, но и всего тюркского мира. Сегодня мы сообща отмечаем пятую годовщину грандиозной Победы. Поздравляю Вооруженные силы Азербайджана. От всего сердца поздравляю моего брата Ильхама Алиева - архитектора и лидера этой великой Победы, и желаю ему дальнейших успехов", - добавил президент Турции.

    Ərdoğan: Zəfər günümüzün beşinci ildönümündə sizinlə birlikdə olmaqdan şadam
    Erdogan: 'Glad to be with you on 5th anniversary of Victory Day'

