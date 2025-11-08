Турецкий лидер: Рад быть с вами в 5-ю годовщину Дня Победы

Рад быть с вами в 5-ю годовщину Дня Победы.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на военном параде в Баку, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.

"Передаю вам приветствия наших братьев из Турции, поздравления от 86 миллионов. Наши братья из тюркского мира сегодня испытывают такое же воодушевление, как и мы", - добавил он.

По его словам, каждый шаг Азербайджанской армии на пути к освобождению Карабаха вписан золотыми буквами в общую историю тюркского мира.

"Освобождение Карабаха – является предметом гордости не только Азербайджана, но и всего тюркского мира. Сегодня мы сообща отмечаем пятую годовщину грандиозной Победы. Поздравляю Вооруженные силы Азербайджана. От всего сердца поздравляю моего брата Ильхама Алиева - архитектора и лидера этой великой Победы, и желаю ему дальнейших успехов", - добавил президент Турции.