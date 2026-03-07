Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Эрдоган принял глав МИД государств-членов ОТГ

    Внешняя политика
    • 07 марта, 2026
    • 19:42
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял членов Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).

    Как сообщает Report, прием состоялся в Стамбуле в рамках неофициального заседания Совета министров иностранных дел ОТГ.

    На приеме у президента Турции также присутствовал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

