Эрдоган принял глав МИД государств-членов ОТГ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял членов Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, прием состоялся в Стамбуле в рамках неофициального заседания Совета министров иностранных дел ОТГ.

На приеме у президента Турции также присутствовал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.