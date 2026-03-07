Эрдоган принял глав МИД государств-членов ОТГ
Внешняя политика
- 07 марта, 2026
- 19:42
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял членов Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).
Как сообщает Report, прием состоялся в Стамбуле в рамках неофициального заседания Совета министров иностранных дел ОТГ.
На приеме у президента Турции также присутствовал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
