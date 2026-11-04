Шахин Багиров: Фискальная роль таможенных органов будет снижаться

По мере роста экономического развития Азербайджана ожидается постепенное снижение фискальной роли таможенных органов в формировании доходов госбюджета.

Как передает Report, об этом заявил глава Государственного таможенного комитета (ГТК) Шахин Багиров на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения пакета бюджета на 2027 год.

По его словам, должна быть усовершенствована методология прогнозирования доходов, формируемых по таможенной линии, в том числе по ненефтяному и нефтяному секторам.

"В этой связи считаем, что таможенные органы должны оптимизировать эти процессы. Сейчас мы работаем в этом направлении с участием Министерства финансов, Министерства экономики и Центрального банка. В результате будут внесены дополнительные уточнения. Один из поднятых здесь вопросов - как долго должна продолжаться фискальная роль таможенных органов и нужна ли она вообще. Тенденция последнего периода показывает, что и депутаты, и общество уделяют большое внимание функции защиты общества таможенными органами" - сказал Багиров.

Глава ГТК считает, что сегодня оценивается не только реализация фискальной политики, но и деятельность таможенных органов в сфере защиты общества.

"Это радует нас. Если обратиться к мировой практике, деятельность таможенных органов в большей степени направлена на защиту общества. Это зависит от экономического положения и уровня развития этих стран. Поэтому по мере роста экономического развития в нашей стране роль и уровень влияния таможни в фискальной политике естественным образом будут снижаться, а значимость функции защиты общества - расти", - отметил он.

При этом Багиров добавил, что в текущей ситуации одна из основных задач таможенных органов - реализация фискальной политики. "Мы являемся участниками бюджетного процесса и ведем работу с соответствующими структурами по видам регулирования", - добавил Багиров.

Он также сообщил, что в рамках ответственности ГТК на следующий год работа в этом направлении будет продолжена, а основной целью является обеспечение выполнения прогнозных показателей.