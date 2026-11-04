BP планирует начать третий этап 4D-сейсморазведки на АЧГ в январе 2027 года

Компания BP-Azerbaijan планирует в январе 2027 года начать третий этап четырехмерной (4D) сейсморазведки на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

"В рамках программы 4-мерных (4D) сейсмических исследований с использованием высокоточных донных узлов на АЧГ в течение третьего квартала текущего года продолжались интерпретация и интеграция данных, полученных в 2025 году. Параллельно продолжалась подготовка к сбору данных в рамках третьего этапа, начало которого запланировано на январь 2027 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сейсмические работы на АЧГ были приостановлены в декабре 2025 года в связи с началом сейсморазведки на шельфовом месторождении "Карабах". Их возобновление планировалось на рубеже 2026-2027гг.

BP приступила к реализации программы 4D-сейсморазведки на АЧГ 20 января 2024 года. Первый этап завершился в том же году с опережением графика и затратами ниже запланированных.

Стоимость программы при ее запуске оценивалась примерно в $370 млн, срок реализации был рассчитан на пять лет, с 2024 по 2028 год. Исследования направлены на изучение продуктивных пластов "Балаханы" и "Фасиля" и оптимизацию дальнейшей разработки блока.