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    BP планирует начать третий этап 4D-сейсморазведки на АЧГ в январе 2027 года

    Энергетика
    • 04 ноября, 2026
    • 16:29
    BP планирует начать третий этап 4D-сейсморазведки на АЧГ в январе 2027 года

    Компания BP-Azerbaijan планирует в январе 2027 года начать третий этап четырехмерной (4D) сейсморазведки на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ).

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

    "В рамках программы 4-мерных (4D) сейсмических исследований с использованием высокоточных донных узлов на АЧГ в течение третьего квартала текущего года продолжались интерпретация и интеграция данных, полученных в 2025 году. Параллельно продолжалась подготовка к сбору данных в рамках третьего этапа, начало которого запланировано на январь 2027 года", - говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что сейсмические работы на АЧГ были приостановлены в декабре 2025 года в связи с началом сейсморазведки на шельфовом месторождении "Карабах". Их возобновление планировалось на рубеже 2026-2027гг.

    BP приступила к реализации программы 4D-сейсморазведки на АЧГ 20 января 2024 года. Первый этап завершился в том же году с опережением графика и затратами ниже запланированных.

    Стоимость программы при ее запуске оценивалась примерно в $370 млн, срок реализации был рассчитан на пять лет, с 2024 по 2028 год. Исследования направлены на изучение продуктивных пластов "Балаханы" и "Фасиля" и оптимизацию дальнейшей разработки блока.

    BP-Azerbaijan British Petroleum (BP) Блок месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли
    BP AÇG-də 4D seysmik kəşfiyyatının III mərhələsinə başlamağı planlaşdırır
    BP to launch third phase of 4D seismic survey at ACG in January 2027
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