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    Эрдоган примет участие на Глобальном форуме Альянса цивилизаций в Баку

    Президент Турции пригласил президента Ильхама Алиева принять участие на Всемирном гуманитарном саммите в Стамбуле

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Президент Турции посетит Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН, который пройдет в Баку 25-27 апреля.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

    Он также заявил, что направил приглашение президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву принять участие на Всемирном гуманитарном саммите, который пройдет в мае этого года в Стамбуле. "Надеюсь, у президента будет время в графике для участия в этом мероприятии", - отметил Эрдоган.

    Эрдоган добавил, что президент Азербайджана также приглашен на саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле. 

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