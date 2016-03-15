Эрдоган примет участие на Глобальном форуме Альянса цивилизаций в Баку

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Президент Турции посетит Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН, который пройдет в Баку 25-27 апреля.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

Он также заявил, что направил приглашение президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву принять участие на Всемирном гуманитарном саммите, который пройдет в мае этого года в Стамбуле. "Надеюсь, у президента будет время в графике для участия в этом мероприятии", - отметил Эрдоган.

Эрдоган добавил, что президент Азербайджана также приглашен на саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле.