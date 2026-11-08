Эрдоган прибыл с визитом в Азербайджан

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 ноября прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Об этом передает корреспондент Report.

В Международном аэропорту Физули в честь главы турецкого государства был выстроен почетный караул.

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу Эмине Эрдоган встретили президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.