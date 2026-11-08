Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Эрдоган прибыл с визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 13:45
    Эрдоган прибыл с визитом в Азербайджан

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 ноября прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

    Об этом передает корреспондент Report.

    В Международном аэропорту Физули в честь главы турецкого государства был выстроен почетный караул.

    Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу Эмине Эрдоган встретили президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

    Эрдоган прибыл с визитом в Азербайджан

    Эрдоган прибыл с визитом в Азербайджан
    Эрдоган прибыл с визитом в Азербайджан
    Эрдоган прибыл с визитом в Азербайджан
    Ильхам Алиев Мехрибан Алиева Эмине Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган 8 Ноября - День Победы Путь к Победе 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война)
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