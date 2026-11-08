İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 13:43
    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana səfərə gəlib

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan noyabrın 8-də Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib.

    "Report"un Qarabağa ezam olunan müxbirinin verdiyi xəbərə əsasən, Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında Türkiyə dövlətinin başçısının şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanı və xanımı Əminə Ərdoğanı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva qarşıladılar.

    "Haber Global" rəsmi qarşılanma mərasimindən video paylaşıb.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana səfərə gəlib

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana səfərə gəlib
    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana səfərə gəlib
    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana səfərə gəlib

    İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğan Mehriban Əliyeva Əminə Ərdoğan 8 Noyabr - Zəfər Günü
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