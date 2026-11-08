Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana səfərə gəlib
Xarici siyasət
- 08 noyabr, 2026
- 13:43
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Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan noyabrın 8-də Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib.
"Report"un Qarabağa ezam olunan müxbirinin verdiyi xəbərə əsasən, Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında Türkiyə dövlətinin başçısının şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanı və xanımı Əminə Ərdoğanı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva qarşıladılar.
"Haber Global" rəsmi qarşılanma mərasimindən video paylaşıb.
Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana səfərə gəlib
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