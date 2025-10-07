Эрдоган прибыл с визитом в Азербайджан
Внешняя политика
- 07 октября, 2025
- 12:31
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган 7 октября прибыл с визитом в Азербайджан для участия в 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).
Как сообщает Report, в Международном аэропорту Габалы в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Эрдогана в аэропорту встречали министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев и другие официальные лица.
Последние новости
12:35
Сборная Азербайджана по шпаге вышла в финал III Игр СНГКомандные
12:33
Посол Германии: Потенциал сотрудничества с Азербайджаном особенно высок в сфере возобновляемой энергетикиЭнергетика
12:32
Возбуждено уголовное дело по факту ножевого нападения на сотрудницу TƏBİB - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
12:31
Эрдоган прибыл с визитом в АзербайджанВнешняя политика
12:29
Заседание Комитета по социальной и гуманитарной политике ПАЧЭС пройдет в АлбанииМилли Меджлис
12:27
Синоптики прогнозируют для Баку и Абшерона пасмурную погоду без осадковЭкология
12:27
В НАНА создается Академия молодежиНаука и образование
12:25
Фото
Президент Азербайджана встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым в ГабалеВнешняя политика
12:24