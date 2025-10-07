Эрдоган прибыл с визитом в Азербайджан

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган 7 октября прибыл с визитом в Азербайджан для участия в 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Габалы в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Эрдогана в аэропорту встречали министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев и другие официальные лица.