İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Ərdoğan Azərbaycana səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    • 07 oktyabr, 2025
    • 12:28
    Ərdoğan Azərbaycana səfərə gəlib

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə Görüşündə iştirak etmək üçün oktyabrın 7-də Azərbaycana səfərə gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, Qəbələ Beynəlxalq Hava Limanında ali qonağın şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülüb.

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanı hava limanında Azərbaycanın elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türk Dövlətləri Təşkilatı İlham Əliyev Qəbələ
    Foto
    Эрдоган прибыл с визитом в Азербайджан
    Foto
    Erdogan arrives in Azerbaijan

    Son xəbərlər

    13:39
    Foto
    Video

    Qəbələdə TDT Dövlət Başçıları Şurasının Zirvə Görüşündə Prezident İlham Əliyev çıxış edib - YENİLƏNİB-3

    Xarici siyasət
    13:37

    Azərbaycan Prezidenti: Ortaq tarixi və etnik köklərimiz, dillərimiz bizi bir ailə kimi birləşdirir

    Xarici siyasət
    13:35

    Ukrayna millisinin futbolçusu zədəli olduğu üçün Azərbaycan yığması ilə oyunu buraxacaq

    Futbol
    13:35

    Azərbaycan hökuməti strateji investisiya layihələri üçün yeni dövlət zəmanətləri verməyə hazırdır

    Maliyyə
    13:34

    İlham Əliyev: Hazırda biz Orta Asiya, Azərbaycan, Türkiyə, Avropa yaşıl enerji dəhlizi üzərində işləyirik

    Xarici siyasət
    13:34

    Prezident: TDT-yə üzv ölkələrlə Azərbaycan bir çox önəmli sərmayə layihələrini icra edib

    Xarici siyasət
    13:30

    Prezident: Azərbaycan Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin fəal iştirakçısıdır

    Xarici siyasət
    13:28

    Prezident: Azərbaycan-Ermənistan sülh sazişinin paraflanması Cənubi Qafqazı sülh məkanına çevirəcək

    Xarici siyasət
    13:27

    AZPROMO Azərbaycanın tekstil məhsullarının dünya bazarlarına çıxışını asanlaşdıracaq

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti