Эрдоган поздравил Азербайджан и Ильхама Алиева с Днем флага

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан и президента Ильхама Алиева с Днем государственного флага, отмечаемым 9 ноября.

Как передает корреспондент Report из Карабаха, турецкий лидер выступил с поздравлением на совместной пресс-конференции с Ильхамом Алиевым в городе Шуша.