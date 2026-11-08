Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Эрдоган поздравил Азербайджан и Ильхама Алиева с Днем флага

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 16:21
    Эрдоган поздравил Азербайджан и Ильхама Алиева с Днем флага

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан и президента Ильхама Алиева с Днем государственного флага, отмечаемым 9 ноября.

    Как передает корреспондент Report из Карабаха, турецкий лидер выступил с поздравлением на совместной пресс-конференции с Ильхамом Алиевым в городе Шуша.

    Ильхам Алиев Реджеп Тайип Эрдоган День Государственного флага Азербайджано-туркменистанские отношения
    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanı və İlham Əliyevi Bayraq Günü münasibəti ilə təbrik edib
    Erdoğan congratulates Azerbaijan and Ilham Aliyev on National Flag Day
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