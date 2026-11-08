Эрдоган поздравил Азербайджан и Ильхама Алиева с Днем флага
Внешняя политика
- 08 ноября, 2026
- 16:21
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан и президента Ильхама Алиева с Днем государственного флага, отмечаемым 9 ноября.
Как передает корреспондент Report из Карабаха, турецкий лидер выступил с поздравлением на совместной пресс-конференции с Ильхамом Алиевым в городе Шуша.
Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanı və İlham Əliyevi Bayraq Günü münasibəti ilə təbrik edib
Erdoğan congratulates Azerbaijan and Ilham Aliyev on National Flag Day
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