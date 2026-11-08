Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanı və İlham Əliyevi Bayraq Günü münasibəti ilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 08 noyabr, 2026
- 16:18
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Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanı və Prezident İlham Əliyevi 9 Noyabr - Dövlət Bayrağı Günü münasibəti ilə təbrik edib.
"Report"un Şuşaya ezam olunan müxbiri xəbər verir ki, Türkiyə lideri təbriki İlham Əliyevlə birgə mətbuat konfransında səsləndirib.
Эрдоган поздравил Азербайджан и Ильхама Алиева с Днем флага
Erdoğan congratulates Azerbaijan and Ilham Aliyev on National Flag Day
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