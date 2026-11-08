İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanı və İlham Əliyevi Bayraq Günü münasibəti ilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 16:18
    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanı və İlham Əliyevi Bayraq Günü münasibəti ilə təbrik edib

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanı və Prezident İlham Əliyevi 9 Noyabr - Dövlət Bayrağı Günü münasibəti ilə təbrik edib.

    "Report"un Şuşaya ezam olunan müxbiri xəbər verir ki, Türkiyə lideri təbriki İlham Əliyevlə birgə mətbuat konfransında səsləndirib.

    İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğan 8 Noyabr - Zəfər Günü Zəfərə gedən yol 9 Noyabr – Dövlət Bayrağı Günü
    Эрдоган поздравил Азербайджан и Ильхама Алиева с Днем флага
    Erdoğan congratulates Azerbaijan and Ilham Aliyev on National Flag Day
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