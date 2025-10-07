Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Эрдоган поделился постом в связи с Саммитом ОТГ в Габале

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2025
    • 16:33
    Эрдоган поделился постом в связи с Саммитом ОТГ в Габале

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 7 октября поделился постом в связи с 12-м Саммитом Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

    Как сообщает Report, в публикации в соцсети X Эрдоган выразил пожелание, чтобы подписанная на саммите Габалинская декларация принесла благо всему тюркскому миру, а также всем дружественным и братским странам.

    "Организация всего за 16 лет под лозунгом "Единство в языке, мысли и деле" добилась значительных успехов, и теперь мы добавляем к ним новые достижения", - отметил турецкий лидер.

    Он также подчеркнул, что утвержденный сегодня формат "ОТГ+" даст новый импульс сотрудничеству с третьими сторонами.

    "Я уверен, что мы сможем совместно противостоять таким вызовам, как терроризм, нелегальная миграция, киберугрозы и изменение климата, и укрепить нашу безопасность. Мы рассматриваем инициативы в области транспорта, энергетической безопасности и торговой интеграции как составные элементы этого подхода. Мы не просто наблюдаем за процессами на Южном Кавказе, а искренне поддерживаем шаги, направленные на обеспечение мира и стабильности в регионе", - написал президент Эрдоган.

