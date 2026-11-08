Эрдоган подчеркнул единство Азербайджана и Турции

На странице президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в соцсети X размещена публикация с видеороликом о его визите в Азербайджан и встрече с президентом Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Report, Эрдоган сопроводил публикацию словами: "Мы едины во всем: в радости и печали, на наших флагах – полумесяц... Азербайджан – Турция".