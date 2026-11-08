Ərdoğan: Birdir bizim hər halımız; sevincimiz, kədərimiz; bayraqlarda hilalımız
Xarici siyasət
- 08 noyabr, 2026
- 20:33
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Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan "X"dəki hesabında Azərbaycana səfəri, Prezident İlham Əliyevlə görüşü barədə videoçarx paylaşıb.
"Report" xəbər verir ki, Ərdoğan paylaşımına "Birdir bizim hər halımız; sevincimiz, kədərimiz; bayraqlarda hilalımız... Azərbaycan-Türkiyə" sözlərini əlavə edib.
Birdir bizim her halimiz; sevincimiz, melalimiz; bayraklarda hilalimiz... Azerbaycan-Türkiye 🇹🇷🇦🇿 https://t.co/lqTHE6pqOG— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 8, 2026
Эрдоган подчеркнул единство Азербайджана и Турции
Erdoğan shares video of Azerbaijan visit and meeting with Aliyev
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