İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Ərdoğan: Birdir bizim hər halımız; sevincimiz, kədərimiz; bayraqlarda hilalımız

    Xarici siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 20:33
    Ərdoğan: Birdir bizim hər halımız; sevincimiz, kədərimiz; bayraqlarda hilalımız

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan "X"dəki hesabında Azərbaycana səfəri, Prezident İlham Əliyevlə görüşü barədə videoçarx paylaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, Ərdoğan paylaşımına "Birdir bizim hər halımız; sevincimiz, kədərimiz; bayraqlarda hilalımız... Azərbaycan-Türkiyə" sözlərini əlavə edib.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan İlham Əliyev
    Эрдоган подчеркнул единство Азербайджана и Турции
    Erdoğan shares video of Azerbaijan visit and meeting with Aliyev
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