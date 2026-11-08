Президент Турции отметил лидерство Ильхама Алиева в освобождении Карабаха

Шесть лет назад азербайджанский народ под руководством Ильхама Алиева героически освободил Карабах.

Как сообщает корреспондент Report из Карабаха, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым пресс-конференции в Шуше.

"Шесть лет назад азербайджанский народ под руководством моего брата Ильхама Алиева героически освободил Карабах. Эта славная Победа стала воплощением справедливой борьбы Азербайджана", - сказал турецкий лидер.