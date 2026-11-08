Президент Турции отметил лидерство Ильхама Алиева в освобождении Карабаха
Внешняя политика
- 08 ноября, 2026
- 16:13
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Шесть лет назад азербайджанский народ под руководством Ильхама Алиева героически освободил Карабах.
Как сообщает корреспондент Report из Карабаха, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым пресс-конференции в Шуше.
"Шесть лет назад азербайджанский народ под руководством моего брата Ильхама Алиева героически освободил Карабах. Эта славная Победа стала воплощением справедливой борьбы Азербайджана", - сказал турецкий лидер.
Ərdoğan: Qardaşım İlham Əliyevin liderliyi ilə Azərbaycan xalqı qəhrəmanlıqla Qarabağı azad etdi
Erdoğan highlights Aliyev's leadership in liberation of Garabagh
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