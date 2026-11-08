Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Президент Турции отметил лидерство Ильхама Алиева в освобождении Карабаха

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 16:13
    Президент Турции отметил лидерство Ильхама Алиева в освобождении Карабаха

    Шесть лет назад азербайджанский народ под руководством Ильхама Алиева героически освободил Карабах.

    Как сообщает корреспондент Report из Карабаха, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым пресс-конференции в Шуше.

    "Шесть лет назад азербайджанский народ под руководством моего брата Ильхама Алиева героически освободил Карабах. Эта славная Победа стала воплощением справедливой борьбы Азербайджана", - сказал турецкий лидер.

    Ильхам Алиев Реджеп Тайип Эрдоган Карабах Азербайджано-турецкие отношения 8 Ноября - День Победы
    Ərdoğan: Qardaşım İlham Əliyevin liderliyi ilə Azərbaycan xalqı qəhrəmanlıqla Qarabağı azad etdi
    Erdoğan highlights Aliyev's leadership in liberation of Garabagh
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