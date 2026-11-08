Ərdoğan: Qardaşım İlham Əliyevin liderliyi ilə Azərbaycan xalqı qəhrəmanlıqla Qarabağı azad etdi
Xarici siyasət
- 08 noyabr, 2026
- 16:12
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6 il bundan qabaq qardaşım İlham Əliyevin liderliyi ilə Azərbaycan xalqı qəhrəmanlıqla Qarabağı azad etdi.
"Report"un Şuşaya ezam olunan müxbiri xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Şuşada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə birgə mətbuat konfransında deyib.
"Bu şanlı zəfər Azərbaycanın haqlı davasının təzahürüdür".
Президент Турции отметил лидерство Ильхама Алиева в освобождении Карабаха
Erdoğan highlights Aliyev's leadership in liberation of Garabagh
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