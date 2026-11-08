İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Ərdoğan: Qardaşım İlham Əliyevin liderliyi ilə Azərbaycan xalqı qəhrəmanlıqla Qarabağı azad etdi

    Xarici siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 16:12
    Ərdoğan: Qardaşım İlham Əliyevin liderliyi ilə Azərbaycan xalqı qəhrəmanlıqla Qarabağı azad etdi

    6 il bundan qabaq qardaşım İlham Əliyevin liderliyi ilə Azərbaycan xalqı qəhrəmanlıqla Qarabağı azad etdi.

    "Report"un Şuşaya ezam olunan müxbiri xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Şuşada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə birgə mətbuat konfransında deyib.

    "Bu şanlı zəfər Azərbaycanın haqlı davasının təzahürüdür".

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    Президент Турции отметил лидерство Ильхама Алиева в освобождении Карабаха
    Erdoğan highlights Aliyev's leadership in liberation of Garabagh
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