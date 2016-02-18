​Эрдоган отложил визит в Азербайджан из-за теракта в Анкаре

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отложил визит в Азербайджан в связи с терактом в Анкаре.

Как передает Report, об этом сообщает Anadolu со ссылкой на свой источник.

Завтра должно было состояться 5-ое заседание Совета по стратегическому сотрудничеству на высшем уровне. В связи с этим президент Турции Т.Эрдоган должен был прибыть в Азербайджан.

Взрыв прогремел в турецкой столице вечером 17 февраля. Это произошло возле зданий генштаба, МВД и парламента. Автомобиль, начиненный взрывчаткой, взорвался в центре города на перекрестке. В этот момент рядом с заминированной машиной на красный сигнал светофора остановился транспорт Генштаба Турции.

Как сообщает Anadolu со ссылкой на вице-премьера Турции Нумана Куртулмуша, жертвами теракта стали по меньшей мере 28 человек, еще около 60 пострадали.