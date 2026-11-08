Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Эрдоган: Освобождение Азербайджаном своих земель открыло новую эпоху на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 16:28
    Эрдоган: Освобождение Азербайджаном своих земель открыло новую эпоху на Южном Кавказе

    Освобождение Азербайджаном своих земель от оккупации в ходе 44-дневной Отечественной войны открыло новую эпоху на Южном Кавказе.

    Как сообщает корреспондент Report из Карабаха, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым пресс-конференции в Шуше.

    "Сегодня стоящая перед нами задача заключается в том, чтобы увенчать одержанную на поле боя Победу прочным миром. Подобно тому, как мы поддерживали справедливую борьбу Азербайджана, мы также поддерживаем его усилия по установлению прочного мира в нашем регионе", - сказал турецкий лидер.

    Эрдоган отметил, что каждый восстановленный в Карабахе объект исторического наследия свидетельствует об уверенности азербайджанского народа в будущем.

    Ильхам Алиев Реджеп Тайип Эрдоган Карабах Путь к Победе 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война) Азербайджано-турецкие отношения 8 Ноября - День Победы
    Ərdoğan: Azərbaycanın öz torpaqlarını azad etməsi Cənubi Qafqazda yeni bir dönəm yaradıb
    Erdoğan: Azerbaijan's liberation of its territories opened a new era in the South Caucasus
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