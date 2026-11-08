Эрдоган: Освобождение Азербайджаном своих земель открыло новую эпоху на Южном Кавказе

Освобождение Азербайджаном своих земель от оккупации в ходе 44-дневной Отечественной войны открыло новую эпоху на Южном Кавказе.

Как сообщает корреспондент Report из Карабаха, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым пресс-конференции в Шуше.

"Сегодня стоящая перед нами задача заключается в том, чтобы увенчать одержанную на поле боя Победу прочным миром. Подобно тому, как мы поддерживали справедливую борьбу Азербайджана, мы также поддерживаем его усилия по установлению прочного мира в нашем регионе", - сказал турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что каждый восстановленный в Карабахе объект исторического наследия свидетельствует об уверенности азербайджанского народа в будущем.