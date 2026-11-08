Ərdoğan: Azərbaycanın öz torpaqlarını azad etməsi Cənubi Qafqazda yeni bir dönəm yaradıb
Xarici siyasət
- 08 noyabr, 2026
- 16:26
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycanın 44 günlük Vətən mübaribəsi ilə öz torpaqlarını işğaldan azad etməsi Cənubi Qafqazda yeni bir dönəmin qapısını açıb.
"Report"un Şuşaya ezam olunan müxbiri xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Şuşada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə birgə mətbuat konfransında deyib.
"Bu gün önümüzdə duran vəzifə meydanlarda qazanılan zəfəri qalıcı sülhlə taclandırmaqdır. Biz Azərbaycanın haqlı mübarizəsini dəstəklədiyimiz kimi bölgəmizdə daimi sülhün təsis olmasına yönəlmiş səylərini də dəsyəkləyirik. Qarabağda bərpa edilən hər bir tarixi miras Azərbaycan xalqının gələcəyə olan inamını göstərir. Bu yolda təcrübəmizi paylaşmağa davam edəcəyik".
Эрдоган: Освобождение Азербайджаном своих земель открыло новую эпоху на Южном Кавказе
Erdoğan: Azerbaijan's liberation of its territories opened a new era in the South Caucasus
Son xəbərlər
19:50
Azərbaycan karateçiləri Gürcüstanda yeddi medal qazanıblarFərdi
19:37
Foto
Mətbuat və Media və Yayım Şurasının kollektivi Zəfər abidəsini ziyarət edibDaxili siyasət
19:33
Premyer Liqa: "Sabah" "Şamaxı" ilə oyunda xal itiribFutbol
19:22
Azərbaycan Prezidentinin sosial şəbəkə hesabında Türkiyə lideri ilə görüşünə dair paylaşım olunubXarici siyasət
19:16
Foto
Zəfər Günü münasibətilə Ağdam və Xocavənd rayonlarında ağacəkmə aksiyaları keçirilibEkologiya
19:08
Foto
Xüsusi nümayəndəliyin və Ağdam, Füzuli, Xocavənddə Bərpa, Tikinti, İdarəetmə Xidmətinin əməkdaşları şəhid ailələri ilə görüşübDaxili siyasət
18:52
Qırx dörd günün dərsləri: Azərbaycanın iradəsi hərbi üstünlüyü siyasi nəticəyə çevirdiAnalitika
18:27
Foto
Video
Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YenilənibXarici siyasət
18:21
Foto
Bir sıra xarici ölkələrdə Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbirlər keçirilibXarici siyasət