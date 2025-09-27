Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Эрдоган: Карабах - это навеки Азербайджан

    Внешняя политика
    • 27 сентября, 2025
    • 13:33
    Эрдоган: Карабах - это навеки Азербайджан

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал публикацию на своей странице в социальной сети Х в связи с 27 сентября - Днем памяти в Азербайджане.

    Как сообщает Report, в публикации говорится:

    "В День памяти нашего друга, брата, любимого Азербайджана чту память наших шехидов, героически освободивших Карабах и оккупированные земли Азербайджана, выражаю уважение нашим ветеранам.

    Карабах - это навеки Азербайджан!"

    Ərdoğan: Qarabağ sonsuza qədər Azərbaycandır!

