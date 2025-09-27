Эрдоган: Карабах - это навеки Азербайджан
Внешняя политика
- 27 сентября, 2025
- 13:33
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал публикацию на своей странице в социальной сети Х в связи с 27 сентября - Днем памяти в Азербайджане.
Как сообщает Report, в публикации говорится:
"В День памяти нашего друга, брата, любимого Азербайджана чту память наших шехидов, героически освободивших Карабах и оккупированные земли Азербайджана, выражаю уважение нашим ветеранам.
Карабах - это навеки Азербайджан!"
Dostumuz, kardeşimiz, Can Azerbaycan’ımızın Anım Günü’nde, büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek Karabağ’ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 27, 2025
Qarabağ sonsuza kadar Azərbaycan’dır! 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/AdKzB8YEep
Последние новости
13:46
Фото
Видео
В поселке Арчиван затоплены некоторые территории, эвакуированы 30 жителейПроисшествия
13:45
Министр: Расследуется каждый негативный случай в школахНаука и образование
13:38
Фото
На Военно-мемориальном захоронении возведен монумент высотой 44 метраВнутренняя политика
13:33
Эрдоган: Карабах - это навеки АзербайджанВнешняя политика
13:28
Генпрокуратура России подала иск к владельцу порта в ТуапсеВ регионе
13:23
В Грузии пресекли ввоз 200 кг героина на $50 млнВ регионе
13:17
Фото
В Сумгайыте почтили память героев Отечественной войныВнутренняя политика
13:15
СК РФ сообщил о смерти еще шести человек от употребления суррогатного алкоголя - ОБНОВЛЕНО-2В регионе
13:13