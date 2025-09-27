Ərdoğan: Qarabağ sonsuza qədər Azərbaycandır!

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    • 27 sentyabr, 2025
    • 13:18
    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 27 sentyabr Anım Günü ilə bağlı "X" hesabında paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

    "Dostumuz, qardaşımız, sevimli Azərbaycanımızın anım günündə Qarabağı və işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarını böyük qəhrəmanlıqla azad edən şəhidlərimizi rəhmətlə yad edir, veteranlarımıza ehtiramımı bildirirəm.

    Qarabağ sonsuza qədər Azərbaycandır!"

