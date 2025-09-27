Ərdoğan: Qarabağ sonsuza qədər Azərbaycandır!
Xarici siyasət
- 27 sentyabr, 2025
- 13:18
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 27 sentyabr Anım Günü ilə bağlı "X" hesabında paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Dostumuz, qardaşımız, sevimli Azərbaycanımızın anım günündə Qarabağı və işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarını böyük qəhrəmanlıqla azad edən şəhidlərimizi rəhmətlə yad edir, veteranlarımıza ehtiramımı bildirirəm.
Qarabağ sonsuza qədər Azərbaycandır!"
Dostumuz, kardeşimiz, Can Azerbaycan’ımızın Anım Günü’nde, büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek Karabağ’ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 27, 2025
Qarabağ sonsuza kadar Azərbaycan’dır! 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/AdKzB8YEep
