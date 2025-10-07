Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Эрдоган: Демонстрация ОТГ своей позиции в связи с войнами крайне важна

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2025
    • 14:32
    Демонстрация Организацией тюркских государств (ОТГ) своей позиции в связи с войнами и напряженностью в ближайших регионах крайне важна.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления 7 октября в Габале на 12-м Саммите Совета глав государств ОТГ.

    Турецкий лидер подчеркнул, что не рассматривает ОТГ как замкнутую организацию.

    "Мы должны представить свою точку зрения в рамках сотрудничества с другими организациями. Как я уже говорил на предыдущих саммитах, мы готовы вносить вклад во всех направлениях, особенно в сфере безопасности. Важным шагом в этом направлении стала встреча учреждений оборонной промышленности ОТГ, состоявшаяся в июле. Сегодня демонстрация Организацией тюркских государств (ОТГ) своей позиции в связи с войнами и напряженностью в ближайших регионах крайне важна. Мы верим, что решение о создании двух государств, основанное на правах палестинского народа, откроет путь к прочному и справедливому миру и обеспечит безопасность в регионе. Прогресс, достигнутый в Сирии, также позволяет с надеждой смотреть в будущее", - отметил Эрдоган.

    Ərdoğan: TDT yaxın regionlarda baş verən müharibələrlə bağlı mövqe nümayiş etdirməlidir
    Erdogan: Extremely important for OTS to demonstrate its position on wars

