    Эмомали Рахмон поздравил президента Азербайджана

    Внешняя политика
    • 22 декабря, 2025
    • 15:08
    Эмомали Рахмон поздравил президента Азербайджана

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый Ильхам Гейдар оглу,

    Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!

    Примите мои наилучшие пожелания по этому радостному случаю.

    В этот знаменательный день желаю Вам, прежде всего, доброго здоровья, счастья и всяческих успехов в государственной деятельности на благо дальнейшего прогресса братского азербайджанского народа и укрепления авторитета страны на мировой арене.

    Отрадно, что Азербайджанская Республика под Вашим руководством сегодня уверенно следует по пути устойчивого и всестороннего развития.

    Ваши достижения на посту главы государства снискали Вам большой авторитет и уважение в стране и за ее пределами.

    Пользуясь возможностью, отдельно хотел бы отметить Ваше неизменно внимательное отношение к дальнейшему укреплению различных аспектов таджикско-азербайджанских отношений дружбы и сотрудничества.

    Уверен, что мы, используя сложившиеся между нами доверительный политический диалог и тесную дружбу, будем и впредь совместно продвигать весь комплекс взаимоотношений наших стран в русле стратегического партнерства".

