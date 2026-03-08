Эммануэль Макрон позвонил президенту Ильхаму Алиеву

Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в ходе разговора французский лидер выразил солидарность своей страны с Азербайджаном и поддержку в связи с воздушной атакой Ирана на территорию республики.

Макрон также поблагодарил Ильхама Алиева за созданные условия для эвакуации граждан Франции из Ирана через Азербайджан.

Президент Азербайджана выразил благодарность за телефонный звонок и проявленную солидарность.

Стороны также обменялись мнениями об укреплении мира в регионе Южного Кавказа, возобновлении азербайджано-французских двусторонних отношений и перспективах сотрудничества.