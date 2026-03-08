Эммануэль Макрон позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Внешняя политика
- 08 марта, 2026
- 18:59
Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как передает Report, в ходе разговора французский лидер выразил солидарность своей страны с Азербайджаном и поддержку в связи с воздушной атакой Ирана на территорию республики.
Макрон также поблагодарил Ильхама Алиева за созданные условия для эвакуации граждан Франции из Ирана через Азербайджан.
Президент Азербайджана выразил благодарность за телефонный звонок и проявленную солидарность.
Стороны также обменялись мнениями об укреплении мира в регионе Южного Кавказа, возобновлении азербайджано-французских двусторонних отношений и перспективах сотрудничества.
