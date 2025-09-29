Эми Карлон: Я недавно в Азербайджане, но уже чувствую себя здесь как дома

Временный поверенный в делах США в Баку Эми Карлон выразила желание как можно ближе ознакомиться с историей и культурой Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом Карлон заявила на ежегодном гала-вечере азербайджанских выпускников американских вузов.

"Я недавно в Азербайджане, но уже чувствую себя здесь как дома. Теплота и гостеприимство азербайджанского народа поистине неоценимы. Я с нетерпением жду возможности поближе познакомиться с этой прекрасной страной, ее регионами, историей и традициями", - отметила Карлон.

По ее словам, организация вечера выпускников позволила ей ближе познакомиться с людьми, которые способствуют укреплению отношений между Баку и Вашингтоном.

"Азербайджанские выпускники американских вузов помогают укреплять сотрудничество между странами. Я уверена, что вы во время своего обучения в США рассказывали о богатой культуре своей страны", - добавила она.