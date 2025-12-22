В Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,4
- 22 декабря, 2025
- 15:02
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Папуа-Новой Гвинее.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на немецкую исследовательскую лабораторию геологических наук (GFZ).
По данным GFZ, эпицентр землетрясения залегал на глубине 108,8 км.
Информации о жертвах, пострадавших или разрушениях на данный момент нет.
