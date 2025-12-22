Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,4

    Другие страны
    • 22 декабря, 2025
    • 15:02
    Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Папуа-Новой Гвинее.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на немецкую исследовательскую лабораторию геологических наук (GFZ).

    По данным GFZ, эпицентр землетрясения залегал на глубине 108,8 км.

    Информации о жертвах, пострадавших или разрушениях на данный момент нет.

