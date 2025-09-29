İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Emi Karlon: Azərbaycanda yeniyəm, amma özümü artıq evdəki kimi hiss edirəm

    Xarici siyasət
    • 29 sentyabr, 2025
    • 19:44
    Emi Karlon: Azərbaycanda yeniyəm, amma özümü artıq evdəki kimi hiss edirəm

    ABŞ-nin Bakıdakı müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlon Azərbaycanın tarixi və mədəniyyəti ilə daha yaxından tanış olmaq arzusunda olduğunu bildirib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Karlon Amerika universitetlərinin azərbaycanlı məzunları üçün keçirilən illik qala tədbirində bildirib.

    "Mən Azərbaycanda yeniyəm, lakin artıq özümü evdəki kimi hiss edirəm. Azərbaycan xalqının istiqanlılığı və qonaqpərvərliyi həqiqətən əvəzolunmazdır. Bu gözəl ölkəni, onun regionlarını, tarixini və adət-ənənələrini daha yaxından tanımağı səbirsizliklə gözləyirəm", - Karlon qeyd edib.

    O bildirib ki, məzunların qala gecəsinin təşkili ona Bakı ilə Vaşinqton arasında əlaqələri möhkəmləndirən insanları daha yaxından tanımağa imkan verib.

    "Amerika universitetlərinin azərbaycanlı məzunları iki ölkə arasında əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə kömək edir. Əminəm ki, siz ABŞ-də təhsil aldığınız müddətdə ölkənizin zəngin mədəniyyətindən danışmısınız", - diplomat əlavə edib.

    Emi Karlon ABŞ
    Эми Карлон: Я недавно в Азербайджане, но уже чувствую себя здесь как дома

    Son xəbərlər

    20:47

    Məktəb avtobusları avtobus zolaqlarına daxil ola biləcək? - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    20:45

    Ərdoğan: Trampla görüşüm çox məhsuldar keçdi

    Region
    20:44

    Kəngərli rayonunda elektrik enerjisinin verilişində fasilələr olacaq

    Energetika
    20:38

    Xalq artisti Ramiz Quliyev xəstəxanaya yerləşdirilib

    İncəsənət
    20:37

    İspaniya ABŞ-yə İsrailə silah daşımaq üçün birgə bazalardan istifadə etməyi qadağan edib

    Digər ölkələr
    20:32

    MDB Baş katibi Ermənistanın təşkilatdan çıxmasını istisna edib

    Region
    20:23

    Emin Əmrullayev: Elm və Təhsil Nazirliyi ali təhsilin təxminən 80 faizinə birbaşa nəzarət edir

    Elm və təhsil
    20:14

    Əli Əsədov: Azərbaycanın sənaye transformasiyasında əldə etdiyi nailiyyətlər dünya miqyasında tanınır

    Xarici siyasət
    20:03

    Ersin Tatar: Azərbaycanın regionda sülhə verdiyi dəstəyi diqqətlə izləyirik

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti