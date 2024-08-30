Эльнур Мамедов представлял Азербайджан на 50-й сессии Совета глав МИД ОИС в Камеруне

15:55

29-30 августа 2024 года в столице Камеруна Яунде состоялась 50-я сессия Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС). Азербайджан на сессии представляла делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Эльнуром Мамедовым.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана, Э. Мамедов подробно проинформировал присутствующих о процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией в постконфликтный период, провокационных шагах Армении, препятствующих этому, и минных угрозах.

Он также отметил, что проведение в Баку Климатической конференции ООН COP29 является важным этапом для Азербайджана, и подчеркнул, что страна сделает все возможное для мобилизации международного сообщества в продвижении глобальной климатической повестки дня.

Замминистра рассказал о новых идеях и инициативах для повышения потенциала ОИС, одной из которых является создание Центра труда ОИС.

По итогам сессии Совета министров приняты 4 резолюции, выдвинутые по инициативе Азербайджана.

В резолюциях решительно осуждается политика оккупации и агрессии, проводимая Арменией против Азербайджана в течение почти 30 лет, выражается поддержка азербайджанскому правительству и народу в устранении тяжелых последствий оккупации и восстановительных работах, также выражается призыв к мировому сообществу о признании Ходжалинской резни 1992 года геноцидом, преступлением против человечества и военным преступлением.