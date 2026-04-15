Эльнур Мамедов обсудил Хартию о стратегическом партнерстве с представителями Госдепа

Азербайджан и США обсудили реализацию Хартии о стратегическом партнерстве.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, обсуждения состоялись в ходе встречи заместителя министра иностранных дел Азербайджана Эльнура Мамедова с главным советником Бюро по экономическим, энергетическим и бизнес-вопросам Госдепартамента США Ребеккой Нефф, а также с представителями Агентства США по торговле и развитию (USTDA).

"В ходе встречи были рассмотрены вопросы, вытекающие из реализации Хартии стратегического партнерства между двумя государствами, в том числе сотрудничество в сферах энергетики и торговли, региональной взаимосвязанности и экономических инвестиций", - говорится в сообщении.

Стороны обменялись мнениями о потенциальных проектах в области транспорта, цифровизации, искусственного интеллекта и других направлений, а также о о проводимой в данных областях работе и участии представителей частного сектора.

В ходе встречи обсуждены роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности региона, диверсификация торговых маршрутов в рамках Среднего коридора, а также благоприятная деловая и инвестиционная среда и перспективы установления новых связей.

Также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.