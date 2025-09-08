Эльнур Мамедов: Голос Глобального Юга становится сильнее в поляризованном мире

Азербайджан заинтересован в возобновлении работы посольства Перу в Баку, что не только укрепит двусторонние связи, но и расширит возможности для сотрудничества.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в эксклюзивном интервью влиятельной перуанской газете La Razon.

"Перу открыло посольство в Баку в 2017 году, но оно проработало всего два года. Возобновление работы дипмиссии значительно укрепило бы двусторонние связи и расширило наши возможности для сотрудничества. Диппредставительства обеспечивают более плавный политический контакт, способствуют развитию торговли, росту инвестиций, культурному и образовательному обмену", – подчеркнул Мамедов.

В условиях растущей глобальной нестабильности Эльнур Мамедов особо отметил стратегическую важность укрепления сотрудничества между странами Глобального Юга. Он напомнил о значимой роли Азербайджана как председателя Движения неприсоединения (ДН) с 2019 по 2023 год – второй по величине международной организации после ООН, объединяющей 121 государство.

"Конфликтов становится все больше. Даже ООН испытывает трудности с их разрешением. В нашем случае [армяно-азербайджанский конфликт – ред.] четыре резолюции так и не были выполнены. Есть противоречия и внутри ДН. Можно обсуждать, были ли у движения лучшие или худшие дни, но причина его существования все еще актуальна. В поляризованном мире голос Глобального Юга становится сильнее: его вес в мировом ВВП вырос по сравнению с 60-70-ми годами. Управлять форумом из 121 государства непросто – но его значимость не уменьшилась", – отметил дипломат.

Азербайджан активно развивает образовательную дипломатию, предлагая 100 стипендий студентам из стран-членов ДН. По словам Мамедова, Баку был бы рад видеть больше перуанской молодежи в азербайджанских вузах, что способствовало бы формированию долгосрочных связей между странами.

По словам замминистра, несмотря на географическую удаленность, Азербайджан и Перу имеют впечатляющий потенциал для сотрудничества в различных сферах. Особое внимание Мамедов уделил сотрудничеству в борьбе с изменением климата, напомнив, что обе страны в разные годы председательствовали на климатических конференциях ООН (COP).

Логистика и транспорт представляют еще одно перспективное направление. Перуанский порт Чанкай, интегрированный в китайскую инициативу "Пояс и путь", и крупнейший на Каспии Бакинский порт могут стать важными узлами межконтинентальной торговли. Азербайджан, выступающий связующим звеном между Азией и Европой через Средний коридор и коридор Север-Юг, предлагает Перу уникальные возможности для выхода на новые рынки.

Среди других потенциальных сфер сотрудничества Мамедов выделил добычу редких металлов, энергетику (включая возобновляемые источники), сельское хозяйство и туризм.

"В течение трех десятилетий мы концентрировали наши ресурсы на освобождении наших земель и восстановлении суверенитета. Достигнув этой цели, у нас теперь больше энергии, чтобы открыться и отдать приоритет связям со странами, такими как Перу", - подчеркнул заместитель министра.

Эльнур Мамедов также рассказал о значительном прогрессе в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, масштабных восстановительных работах на освобожденных территориях и продолжающихся усилиях по разминированию региона.

По его словам, установление прочного мира на Южном Кавказе принесет экономические выгоды всем странам региона, включая Армению.

"В течение десятилетий Армения оставалась вне любых стратегических проектов в регионе из-за политики оккупации. Нормализация с Турцией и открытие границ разблокируют региональный потенциал и дадут новые возможности также Армении", - заключил Мамедов.