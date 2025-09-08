İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”

    Nazir müavini: Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olması region ölkələrinə iqtisadi faydalar gətirəcək

    Xarici siyasət
    • 08 sentyabr, 2025
    • 15:26
    Nazir müavini: Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olması region ölkələrinə iqtisadi faydalar gətirəcək
    Elnur Məmmədov

    Azərbaycan Peru səfirliyinin Bakıda fəaliyyətinin bərpa olunmasında maraqlıdır. Bu isə təkcə ikitərəfli əlaqələri gücləndirməyəcək, həm də əməkdaşlıq üçün imkanları genişləndirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədov Perunu nüfuzlu qəzeti "La Razon"a verdiyi müsahibəsində bildirib.

    "Peru 2017-ci ildə Bakıda səfirlik açıb, lakin o, cəmi iki il fəaliyyət göstərdi. Diplomatik missiyanın fəaliyyətinin bərpası ikitərəfli əlaqələri əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirə və əməkdaşlıq üçün imkanlarımızı genişləndirə bilərdi", - o vurğulayıb.

    Azərbaycan təhsil diplomatiyasını fəal şəkildə inkişaf etdirir və Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrdən olan tələbələrə 100 təqaüd təklif edir. E.Məmmədovun sözlərinə görə, Bakı Azərbaycan universitetlərində daha çox Peru gənclərini görməkdən məmnun olardı: "Bu, ölkələr arasında uzunmüddətli əlaqələrin formalaşmasına töhfə verərdi".

    Nazir müavininin sözlərinə görə, coğrafi uzaqlığa baxmayaraq, Azərbaycan və Peru müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq üçün təsirli potensiala malikdir. E.Məmmədov xüsusilə iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə əməkdaşlığa diqqət çəkib və hər iki ölkənin müxtəlif illərdə BMT-nin iqlim konfranslarına (COP) sədrlik etdiyini xatırladıb.

    Logistika və nəqliyyat daha bir perspektivli istiqamətdir. Çin "bir kəmər, bir yol" təşəbbüsünə inteqrasiya olunmuş Peru Çankay limanı və Xəzərdə ən böyük Bakı limanı qitələrarası ticarətin mühüm qovşaqlarına çevrilə bilər. Orta Dəhliz və Şimal-Cənub dəhlizi vasitəsilə Asiya və Avropa arasında əlaqələndirici həlqə rolunu oynayan Azərbaycan Peruya yeni bazarlara çıxış üçün unikal imkanlar təklif edir.

    E.Məmmədov digər potensial əməkdaşlıq sahələri arasında nadir metalların hasilatı, energetika (bərpa olunan mənbələr daxil olmaqla), kənd təsərrüfatı və turizmi qeyd edib.

    XİN başçısının müavini həmçinin Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesində əhəmiyyətli irəliləyiş, azad edilmiş ərazilərdə genişmiqyaslı bərpa işləri və regionun minalardan təmizlənməsi üçün davam edən səylər barədə danışıb.

    Onun sözlərinə görə, Cənubi Qafqazda davamlı sülhün bərqərar olması Ermənistan da daxil olmaqla regionun bütün ölkələrinə iqtisadi faydalar gətirəcək.

    "Onilliklər ərzində Ermənistan işğalçılıq siyasətinə görə regiondakı strateji layihələrdən kənarda qalıb. Türkiyə ilə normallaşma və sərhədlərin açılması regional potensialı açacaq və Ermənistana da yeni imkanlar verəcək", - E.Məmmədov bildirib.

    Cənubi Qafqaz Peru Qoşulmama Hərəkatı bir kəmər, bir yol Elnur Məmmədov
    Эльнур Мамедов: Голос Глобального Юга становится сильнее в поляризованном мире
    Elnur Mammadov: Voice of Global South growing stronger in polarized world

    Son xəbərlər

    15:33

    Şadlıq saraylarından havaya atılan tullantıların növbəti monitorinqləri keçirilir

    Ekologiya
    15:31

    Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin həbsdə olan sabiq sədri özünü günahkar bilməyib

    Hadisə
    15:29

    Azərbaycanlı mütəxəssis: "Fernandu Santuşun millidən göndərilməsi Azərbaycan futbolunun xeyrinə olacaq"

    Futbol
    15:29

    Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin Döyüş Bayrağı haqqında Əsasnamə təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    15:26

    Nazir müavini: Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olması region ölkələrinə iqtisadi faydalar gətirəcək

    Xarici siyasət
    15:26

    Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının adı dəyişdirilib

    Maliyyə
    15:25

    İki ispan nazirin İsrailə girişinə qadağa qoyulub

    Digər ölkələr
    15:23

    IsDB Qrupunun illik toplantılarının Bakıda keçirilməsi ilə əlaqədar Təşkilat Komitəsi yaradılıb

    Daxili siyasət
    15:21
    Foto

    Növbəti köç karvanı Vəngli kəndinə çatıb, açarlar təqdim olunub – YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti