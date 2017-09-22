Эльмар Мамедъяров встретился в Нью-Йорке с главами МИД ряда стран

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Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел ряд двусторонних встреч в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН.

Как сообщили Report в министерстве, Э. Мамедъяров встретился с министром внешних связей и торговли Кении Аминой Мохамед, министром по внешним связям и убеждению Коста-Рики Мануэлем Гонсалесем Сансом, государственным секретарем по внешним связям Доминиканской Республики Мигелем Варгасом Мальдонадо, министром иностранных дел Колумбии Марией Ангелой Ольгин, министром иностранных дел Сент Киттса и Невиса Марком Брантлеем, министром иностранных дел Македонии Николой Димитровым, министром по внешним связям, бизнесу и торговле Сент Винсента и Гренады Луисом Стракером и министром по вопросам внешних связей и сотрудничеству Испании Альфонсо Дастисом.

В ходе встреч обсуждались углубление двусторонних связей между странами, необходимость взаимных усилий в этом направлении, подчеркнута важность взаимных официальных визитов и консультаций на уровне МИД. Был осуществлен обмен мнениями о взаимных усилиях по развитию договорно-правовой базы, экономико-торговых и гуманитарных связей.

Кроме этого, на встречах были затронуты вопросы сотрудничества с вышеназванными странами в рамках международных организаций, а также о взаимной поддержке в избирательных органах.

На встречах стороны обсудили актуальные вопросы, стоящие на повестке дня 72-й сессии Генассамблеи ООН.

В ходе встреч министр Э. Мамедъяров подробно проинформировал своих коллег об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, являющемся серьезной угрозой для безопасности Азербайджана и всего региона, о продолжающейся агрессии Армении против Азербайджана, постоянных попытках Армении различными провокациями нарушить процесс решения конфликта, а также о политике сохранения основывающегося на оккупации статус-кво, подчеркнул, что конфликт следует решить в соответствии с известными резолюциями Совета Безопасности ООН на основе принципов неприкосновенности границ, признанных на международном уровне, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Э. Мамедъяров довел до внимания, что высоко оценивается постоянная поддержка всего международного сообщества, в том числе вышеназванных стран справедливой и правой позиции Азербайджана, основывающейся на нормах и принципах международного права.

В ходе встречи с колумбийской стороной министр иностранных дел Азербайджана Э. Мамедъяров и министр Колумбии Мария Ангела Ольгин подписали Декларацию "О поощрении спорта и культуры между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел Республики Колумбия".