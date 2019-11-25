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Эльмар Мамедъяров принял новоназначеннного посла Франции в Азербайджане

Эльмар Мамедъяров принял Закари Гроса

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял новоназначеннного посла Франции в Азербайджане Закари Гроса.

Как сообщили Report в МИД, поздравив посла с новым назначением, министр Эльмар Мамедъяров выразил надежду, что дипломат приложит все усилия для еще большего развития отношений между двумя странами. 

На встрече стороны обсудили перспективы развития в политической, экономической, научно-образовательной, энергетической и других сферах. 

Посол Закари Грос заявил, что в период дипломатической деятельности приложит все усилия для укрепления связей между нашими странами. 

Э.Мамедъяров пожелал З.Гросу успехов в дипломатической деятельности. 

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