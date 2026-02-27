Элин Сулейманов: Донести правду о Ходжалы до мирового сообщества было непросто

В Лондонском городском университете (City, University of London) состоялось памятное мероприятие, приуроченное к 34-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, организаторами выступили Общество британских азербайджанцев и Азербайджанское общество университета.

С речью выступил посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов. Он подчеркнул, что донести правду о событиях в Ходжалы до международного сообщества было непросто, и, несмотря на представленные факты, некоторые по-прежнему занимают предвзятую позицию в отношении Азербайджана. По его словам, если бы мировое сообщество не проявило безразличия к Ходжалинской трагедии, можно было бы предотвратить аналогичные события против других народов.

В рамках мероприятия было представлено видеоинтервью с Саявушем Гусейновым, уроженцем Зангиланского района, потерявшим членов семьи в годы Первой Карабахской войны.

Также прошла выставка "Война глазами детей", на которой были представлены рисунки детей из различных стран, в том числе Великобритании, и показан фильм, посвященный событиям в Ходжалы.

В завершение вечера украинская скрипачка София Яборска исполнила музыкальные произведения, посвященные памяти жертв трагедии.