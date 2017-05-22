Посол: Азербайджан - важный партнер США

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ "Азербайджан является партнером США, расположенном в стратегически важном регионе Каспия, а также ключевым транспортным узлом на историческом Шелковом Пути".

Как сообщает Report, об этом говорится в статье посла Азербайджана в США Элина Сулейманова, опубликованной в Herald Net.

В этом плане Э. Сулейманов отметил покупку 10 новых Боингов 737-Мах-8 у США, которые позволят укрепить позиции Азербайджана в качестве важного транспортного узла.

Говоря об экономическом сотрудничестве, Э. Сулейманов сказал, что в прошлом году США экспортировал в Азербайджан продукции на 434,2 млн долларов, в то время как экспорт Азербайджана в США составил 142 млн долларов.

Посол также отметил тот факт, что Азербайджан совместно с США борется с терроризмом и за установление мира: "Участие Азербайджана в европейских институтах, таких как ОБСЕ, а также участие страны в Организации исламского сотрудничества позволяет Азербайджану продвигать взаимопонимание между сторонами. Установив тесные связи с США, Израилем, ЕС и мусульманскими странами, мы пытаемся трансформировать разобщенность в диалог".