    Эльхан Полухов: Азербайджан готов делиться опытом проведения международных форумов

    Внешняя политика
    • 12 февраля, 2026
    • 17:32
    Эльхан Полухов: Азербайджан готов делиться опытом проведения международных форумов

    Азербайджан обладает значительным опытом проведения международных мероприятий, таких как глобальная климатическая конференция COP29, и готов делиться своими знаниями и практиками с другими странами.

    Как передает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Египте Эльхан Полухов в ходе онлайн-брифинга для региональных СМИ, посвященного предстоящей в Баку 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13).

    Посол напомнил, что всего два года назад столица Азербайджана успешно приняла COP29, а ранее страна председательствовала в Движении неприсоединения. Он подчеркнул, что Азербайджан станет первой страной на постсоветском пространстве, принимающей Всемирный форум по градостроительству.

    "Мы имеем большой опыт организации международных мероприятий и готовы делиться знаниями и опытом по различным вопросам, а также принимать участников, которые ищут решения проблем, влияющих на повседневную жизнь", - отметил Полухов.

    Посол призвал международное сообщество принять активное участие в работе WUF13. "Приглашаем всех приехать в Баку, делиться опытом, расширять сеть контактов и работать напрямую над вопросами урбанизации и другими важными темами повестки", - сказал дипломат.

    Напомним, что 13-я сессия Всемирного форума по градостроительству (WUF13) пройдет в Баку с 17 по 22 мая этого года.

    Səfir: Azərbaycan beynəlxalq forumların keçirilməsinə dair təcrübəsini bölüşməyə hazırdır
    Envoy: Azerbaijan ready to share experience ahead of WUF13
