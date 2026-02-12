Эльхан Полухов: Азербайджан готов делиться опытом проведения международных форумов

Азербайджан обладает значительным опытом проведения международных мероприятий, таких как глобальная климатическая конференция COP29, и готов делиться своими знаниями и практиками с другими странами.

Как передает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Египте Эльхан Полухов в ходе онлайн-брифинга для региональных СМИ, посвященного предстоящей в Баку 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13).

Посол напомнил, что всего два года назад столица Азербайджана успешно приняла COP29, а ранее страна председательствовала в Движении неприсоединения. Он подчеркнул, что Азербайджан станет первой страной на постсоветском пространстве, принимающей Всемирный форум по градостроительству.

"Мы имеем большой опыт организации международных мероприятий и готовы делиться знаниями и опытом по различным вопросам, а также принимать участников, которые ищут решения проблем, влияющих на повседневную жизнь", - отметил Полухов.

Посол призвал международное сообщество принять активное участие в работе WUF13. "Приглашаем всех приехать в Баку, делиться опытом, расширять сеть контактов и работать напрямую над вопросами урбанизации и другими важными темами повестки", - сказал дипломат.

Напомним, что 13-я сессия Всемирного форума по градостроительству (WUF13) пройдет в Баку с 17 по 22 мая этого года.