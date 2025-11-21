Эльхам Абдени: ИИ ставит перед журналистикой серьезные этические вызовы

Искусственный интеллект усложняет соблюдение одного из ее ключевых принципов журналистики - проверки фактов.

Как сообщает Report, об этом заявила журналист и директор департамента международных отношений Press TV (Иран) Эльхам Абедини на панельной дискуссии медиафорума D-8 в Баку.

По ее словам, главные риски применения искусственного интеллекта связаны с этическими вопросами. Абедини подчеркнула, что фактчекинг становится все более сложным, поскольку ИИ способен генерировать не только тексты, но и видео, и изображения, которые выглядят правдоподобно, но не имеют отношения к реальности.

"Журналистика всегда требует основываться на фактах, даже если это требует дополнительных усилий. Мы рискуем публиковать и распространять новости, которых на самом деле не существует. Именно поэтому проверка фактов и борьба с фейками становятся ключевыми задачами ответственной журналистики", - отметила она.

При этом, по словам представителя Press TV, искусственный интеллект при грамотном использовании может значительно помочь редакциям. "Мы применяем ИИ для перевода материалов, что позволяет оперативно получать новости со всего мира и снижает зависимость от большого числа переводчиков", - сказала Абедини.