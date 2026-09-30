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    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Electronic Autonomous Solutions и SOCAR обсудят применение антидроновых систем для защиты объектов

    Внешняя политика
    • 30 сентября, 2026
    • 18:55
    Electronic Autonomous Solutions и SOCAR обсудят применение антидроновых систем для защиты объектов

    Узбекская компания Electronic Autonomous Solutions (EAS) намерена провести переговоры с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) по вопросу возможной установки антидроновых систем для нужд компании.

    Об этом заявил Report соучредитель Electronic Autonomous Solutions Дильшод Мурадов в рамках международной оборонной выставки ADEX в Баку.

    По его словам, переговоры с SOCAR запланированы на завтра.

    "Мы заинтересованы в установке наших комплексов и развитии сотрудничества с этой компанией, в том числе в применении наших систем для защиты ее объектов", - отметил он.

    Мурадов сообщил, что Electronic Autonomous Solutions занимается разработкой, производством и реализацией антидроновых систем с 2022 года и является единственным производителем таких комплексов в Узбекистане.

    На выставке ADEX компания представила стационарные, мобильные и портативные антидроновые комплексы, а также решение C2/C4, которое объединяет средства обнаружения, мониторинга и противодействия беспилотным аппаратам в единую систему управления.

    Кроме того, Electronic Autonomous Solutions представила направление собственной разработки беспилотных летательных аппаратов. В частности, компания работает над FN-X - беспилотным летательным аппаратом самолетного типа большой дальности, который в настоящее время находится на стадии прототипа. Проект предусматривает использование автономной навигации и интеллектуальных алгоритмов управления, а запуск следующего этапа разработки запланирован на 2027 год.

    Мурадов добавил, что продукцией и разработками компании заинтересовались представители ряда зарубежных компаний и официальных делегаций, в том числе из Турции и Ирака.

    Дильшод Мурадов Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Азербайджано-узбекистанские отношения Международная военная выставка ADEX-2026
    Özbəkistanın EAS şirkəti SOCAR üçün dron əleyhinə sistemlərin quraşdırılması üzrə danışıqlar aparacaq
    Electronic Autonomous Solutions, SOCAR to mull use of anti-drone systems for facility protection
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