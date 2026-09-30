Electronic Autonomous Solutions и SOCAR обсудят применение антидроновых систем для защиты объектов

Узбекская компания Electronic Autonomous Solutions (EAS) намерена провести переговоры с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) по вопросу возможной установки антидроновых систем для нужд компании.

Об этом заявил Report соучредитель Electronic Autonomous Solutions Дильшод Мурадов в рамках международной оборонной выставки ADEX в Баку.

По его словам, переговоры с SOCAR запланированы на завтра.

"Мы заинтересованы в установке наших комплексов и развитии сотрудничества с этой компанией, в том числе в применении наших систем для защиты ее объектов", - отметил он.

Мурадов сообщил, что Electronic Autonomous Solutions занимается разработкой, производством и реализацией антидроновых систем с 2022 года и является единственным производителем таких комплексов в Узбекистане.

На выставке ADEX компания представила стационарные, мобильные и портативные антидроновые комплексы, а также решение C2/C4, которое объединяет средства обнаружения, мониторинга и противодействия беспилотным аппаратам в единую систему управления.

Кроме того, Electronic Autonomous Solutions представила направление собственной разработки беспилотных летательных аппаратов. В частности, компания работает над FN-X - беспилотным летательным аппаратом самолетного типа большой дальности, который в настоящее время находится на стадии прототипа. Проект предусматривает использование автономной навигации и интеллектуальных алгоритмов управления, а запуск следующего этапа разработки запланирован на 2027 год.

Мурадов добавил, что продукцией и разработками компании заинтересовались представители ряда зарубежных компаний и официальных делегаций, в том числе из Турции и Ирака.