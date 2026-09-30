Özbəkistanın EAS şirkəti SOCAR üçün dron əleyhinə sistemlərin quraşdırılması üzrə danışıqlar aparacaq
- 30 sentyabr, 2026
- 19:30
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Özbəkistanın "Electronic Autonomous Solutions" (EAS) müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) ilə şirkətin ehtiyacları üçün dron əleyhinə sistemlərin potensial yerləşdirilməsi məsələsinə dair müzakirələr aparmağı hədəfləyir.
Bu barədə "Report"a Bakıda keçirilən ADEX beynəlxalq müdafiə sərgisi çərçivəsində EAS-ın həmtəsisçisi Dilşod Muradov bildirib.
Onun sözlərinə görə, SOCAR-la danışıqlar sabaha planlaşdırılıb.
"Biz bu şirkətlə öz komplekslərimizin quraşdırılmasında və tərəfdaşlığın genişləndirilməsində, habelə onun infrastruktur obyektlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün sistemlərimizin tətbiqi istiqamətində əməkdaşlıqda maraqlıyıq", - o qeyd edib.
D.Muradov qeyd edib ki, EAS 2022-ci ildən etibarən dron əleyhinə sistemlərin layihələndirilməsi, istehsalı və realizasiyası sahəsində fəaliyyət göstərir və Özbəkistanda bu tip komplekslərin yeganə istehsalçısıdır.
ADEX sərgisində şirkət stasionar, mobil və daşınan tipli dron əleyhinə komplekslərini, eyni zamanda pilotsuz aparatların aşkarlanması, izlənməsi və neytrallaşdırılması vasitələrini vahid idarəetmə platformasında cəmləşdirən C2/C4 həllini nümayiş etdirib.
Bundan başqa, EAS öz istehsalı olan pilotsuz uçuş aparatları üzrə fəaliyyət sahəsini təqdim edib. Xüsusi olaraq, şirkət hazırda prototip fazasında olan uzaqmənzilli təyyarə tipli pilotsuz uçuş aparatı - FN-X layihəsi üzərində çalışır. Bu layihə avtonom naviqasiya və süni intellektə əsaslanan idarəetmə alqoritmlərinin istifadəsini əhatə edir və işləmənin növbəti fazasının başlanması 2027-ci il üçün planlaşdırılıb.
D.Muradov həmçinin əlavə edib ki, bir neçə xarici şirkətin və rəsmi nümayəndə heyətinin təmsilçiləri, o cümlədən Türkiyə və İraqdan olan tərəflər şirkətin məhsulları və layihələrinə maraq göstəriblər.