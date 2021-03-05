Эльчин Гулиев принял начальника Генштаба Пакистана

5 марта начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев принял находящуюся с официальным визитом в нашей стране делегацию во главе с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Исламской Респу

5 марта начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев принял находящуюся с официальным визитом в нашей стране делегацию во главе с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Исламской Республики Пакистан генералом Надимом Разой.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

На встрече с удовлетворением были отмечены отношения дружбы и стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Пакистан, состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества в военно-технической сфере и сфере безопасности.

Была дана информация о том, что благодаря блестящей победе, одержанной в Отечественной войне под командованием победоносного Верховного главнокомандующего президента Азербайджана Ильхама Алиева, Азербайджан положил конец оккупации Арменией 20% территории страны и части государственных границ, ставшей главной угрозой национальной и пограничной безопасности на протяжении почти 30 лет, была высоко оценена поддержка, оказываемая Исламской Республикой Пакистан в деле восстановления территориальной целостности Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями о текущих событиях в регионе, призывах к безопасности границ.

Стороны подчеркнули важность продолжения совместной деятельности для успешного развития взаимного сотрудничества.