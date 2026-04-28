    Эльчин Амирбеков обсудил в Ватикане развитие двустороннего сотрудничества

    Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков провел ряд встреч в Ватикане.

    Как передает Report, об этом сообщает посольство Азербайджана в Ватикане в соцсети Х.

    В ходе рабочего визита Амирбеков встретился с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином, а также с секретарем Святого Престола по связям с государствами и международными организациями Полом Ричардом Галлахером.

    "В ходе обсуждений основное внимание было уделено отношениям между Азербайджаном и Ватиканом и их дальнейшему успешному развитию в политической и гуманитарной сферах, перспективам мира и процветания на Южном Кавказе, вопросам региональной безопасности, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в посте дипмиссии.

    Elçin Əmirbəyov Vatikanda bir sıra görüşlər keçirib
    Elchin Amirbayov holds several meetings in Vatican

