Эльчин Амирбеков обсудил в Ватикане развитие двустороннего сотрудничества
- 28 апреля, 2026
- 12:53
Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков провел ряд встреч в Ватикане.
Как передает Report, об этом сообщает посольство Азербайджана в Ватикане в соцсети Х.
В ходе рабочего визита Амирбеков встретился с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином, а также с секретарем Святого Престола по связям с государствами и международными организациями Полом Ричардом Галлахером.
"В ходе обсуждений основное внимание было уделено отношениям между Азербайджаном и Ватиканом и их дальнейшему успешному развитию в политической и гуманитарной сферах, перспективам мира и процветания на Южном Кавказе, вопросам региональной безопасности, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в посте дипмиссии.
Vatikana işgüzar səfəri çərçivəsində 🇦🇿 Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov Müqəddəs Taxt-Tacın Dövlət katibi (Baş nazir), kardinal Pietro Parolin və Dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələr üzrə katib (xarici işlər naziri), arxiyepiskop Paul…