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Эльчин Амирбеков: Из последних заявлений можно сделать вывод о неискренности Армении в мирном процессе

Эльчин Амирбеков: Из последних заявлений можно сделать вывод о неискренности Армении в мирном процессе Азербайджан прилагает усилия для обеспечения долгосрочного мира и стабильности в регионе. Несмотря на усилия правительства Азербайджана, из недавних заявлений и шагов, предпринятых правительством Армении, можно сделать вывод, что его участие в мирном проц
Внешняя политика
26 ноября 2022 г. 07:55
Эльчин Амирбеков: Из последних заявлений можно сделать вывод о неискренности Армении в мирном процессе

Азербайджан прилагает усилия для обеспечения долгосрочного мира и стабильности в регионе. Несмотря на усилия правительства Азербайджана, из недавних заявлений и шагов, предпринятых правительством Армении, можно сделать вывод, что его участие в мирном процессе неискренне.

Как передает Report, об этом заявил помощник первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков.

По его словам, Азербайджан предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности в регионе.

"В данном контексте официальный Баку в целях нормализации отношений с Арменией предложил подписать мирное соглашение, подготовленное на основе пяти принципов, в том числе территориальной целостности, суверенитета и нерушимости международно признанных границ государств", - добавил Э.Амирбеков.

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Версия на азербайджанском языке Elçin Əmirbəyov: “Son bəyanatlardan Ermənistanın sülh prosesində iştirakının qeyri-səmimi olduğu qənaətinə gəlmək olar”

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