Эльчин Амирбеков: Из последних заявлений можно сделать вывод о неискренности Армении в мирном процессе

Азербайджан прилагает усилия для обеспечения долгосрочного мира и стабильности в регионе. Несмотря на усилия правительства Азербайджана, из недавних заявлений и шагов, предпринятых правительством Армении, можно сделать вывод, что его участие в мирном проц

Азербайджан прилагает усилия для обеспечения долгосрочного мира и стабильности в регионе. Несмотря на усилия правительства Азербайджана, из недавних заявлений и шагов, предпринятых правительством Армении, можно сделать вывод, что его участие в мирном процессе неискренне.

Как передает Report , об этом заявил помощник первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков.

По его словам, Азербайджан предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности в регионе.

"В данном контексте официальный Баку в целях нормализации отношений с Арменией предложил подписать мирное соглашение, подготовленное на основе пяти принципов, в том числе территориальной целостности, суверенитета и нерушимости международно признанных границ государств", - добавил Э.Амирбеков.