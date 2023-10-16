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Амирбеков: Если Армения предпочтет затягивать процесс, то Азербайджан готов проложить маршрут по территории Ирана

Амирбеков: Если Армения предпочтет затягивать процесс, то Азербайджан готов проложить маршрут по территории Ирана Баку готов к переговорам, но если Ереван предпочтет затягивать процесс, то Азербайджан готов проложить маршрут по территории Ирана.
Внешняя политика
16 октября 2023 г. 19:05
Амирбеков: Если Армения предпочтет затягивать процесс, то Азербайджан готов проложить маршрут по территории Ирана

Баку готов к переговорам, но если Ереван предпочтет затягивать процесс, то Азербайджан готов проложить маршрут по территории Ирана.

Как сообщает Report, об этом представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил в интервью русской службе Би-би-си.

"Мы признаем, что это суверенная территория Армении. Но нам важно знать, как другая сторона будет обеспечивать безопасность движения по коридору. Нам нужны надежные гарантии безопасности каждого пассажира, который сядет на поезд из основной части Азербайджана в Нахчыван или обратно", - сказал Э.Амирбеков.

По его словам, следующим шагом могут стать переговоры о делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

"Главный вопрос в том, хватит ли у обеих сторон политической воли для решения этого вопроса мирным путем. Мы хотим такого решения так же сильно, как и продвижения по другим направлениям двусторонних переговоров. Я считаю, что чем скорее граница между нами будет согласована, тем лучше. Тем меньше будет вероятность того, что могут возобновиться какие-либо военные действия", - сказал представитель президента.

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Версия на азербайджанском языке Elçin Əmirbəyov: "Ermənistan prosesi ləngitsə, Azərbaycan İran ərazisindən marşrut çəkməyə hazırdır"

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