Эльмар Мамедъяров почтил память павших в борьбе за независимость Литвы

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В рамках официального визита в Литовскую Республику министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров возложил венок к установленному на Антакальнисском кладбище Мемориалу в память павших в борьбе за независимость Литвы.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, на церемонии, прошедшей под сопровождение почетного караула, министр Эльмар Мамедъяров отдал дань памяти павшим в борьбе за независимость Литвы.