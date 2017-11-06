Эльмар Мамедъяров отбыл с официальным визитом в Швецию

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл с официальным визитом в Королевство Швеция.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, в рамках визита запланирована встреча Э. Мамедъярова с министром иностранных дел Королевства Швеции Марготом Вальстромом и другими официальными лицами.

Визит главы МИД Азербайджана продлится до 7 ноября.

Отметим, что министр иностранных дел Королевства Швеции Маргот Вальстром находился с визитом в Азербайджане 10 февраля 2016 года.