Эквадор назначил нового посла в Азербайджан с резиденцией в Анкаре.

Об этом сообщает турецкое бюро Report со ссылкой на посольство Эквадора.

Согласно информации, 22 октября посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов принял коллегу из Эквадора Педро Хосе Винтимилья Вега в азербайджанском диппредставительстве. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений и перспективы сотрудничества между странами.

Напомним, Винтимилья Вега вручил верительные грамоты президенту Турции в мае текущего года. Дипломатические отношения между Азербайджаном и Эквадором были установлены 22 марта 2004 года.