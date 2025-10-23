Эквадор назначил нового посла в Азербайджан
- 23 октября, 2025
- 17:30
Эквадор назначил нового посла в Азербайджан с резиденцией в Анкаре.
Об этом сообщает турецкое бюро Report со ссылкой на посольство Эквадора.
Согласно информации, 22 октября посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов принял коллегу из Эквадора Педро Хосе Винтимилья Вега в азербайджанском диппредставительстве. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений и перспективы сотрудничества между странами.
Напомним, Винтимилья Вега вручил верительные грамоты президенту Турции в мае текущего года. Дипломатические отношения между Азербайджаном и Эквадором были установлены 22 марта 2004 года.
