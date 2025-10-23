Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Эквадор назначил нового посла в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 23 октября, 2025
    • 17:30
    Эквадор назначил нового посла в Азербайджан с резиденцией в Анкаре.

    Об этом сообщает турецкое бюро Report со ссылкой на посольство Эквадора.

    Согласно информации, 22 октября посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов принял коллегу из Эквадора Педро Хосе Винтимилья Вега в азербайджанском диппредставительстве. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений и перспективы сотрудничества между странами.

    Напомним, Винтимилья Вега вручил верительные грамоты президенту Турции в мае текущего года. Дипломатические отношения между Азербайджаном и Эквадором были установлены 22 марта 2004 года.

