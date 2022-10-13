Эксперт: Все потуги Франции по поддержке Еревана абсолютно лицемерны

Все потуги Франции, устремленные на поддержку Еревана, являются абсолютно лицемерными.
Об этом Report заявил российский политолог Евгений Михайлов.
"Можно предположить, что данная поддержка направлена на дестабилизацию обстановки и дискредитацию усилий России как основного миротворца на Южном Кавказе",- отметил он.
Российский эксперт считает, что с президентом Франции Эмманюэлем Макроном уже мало кто считается, и Париж теряет свое влияние.
"У Франции огромные экономические проблемы, связанные с антироссийскими санкциями прежде всего. И я на месте Еревана не особенно бы рассчитывал на такого помощника",- добавил Михайлов, выразив уверенность, что когда ЕС и США "наиграются в геополитические игры", Ереван останется один на один со своими нерешенными проблемами и будет вынужден для стабилизации обстановки вновь прийти и просить помощи у Москвы.
"Азербайджан давно знает, что Франция никоим образом не заинтересована в спокойном Южном Кавказе. Тем более что, все последние дипломатические усилия проходят под полным патронажем США, заинтересованных прежде всего в ослаблении влияния России в Армении и на всем Южном Кавказе",- считает эксперт.
В последнее время предприняты важные шаги по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в рамках Брюссельского формата. 6 октября в Праге состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном с участием президента Франции Эмманюэля Макрона.