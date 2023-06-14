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Эксперт: Визит главы Пакистана в Азербайджан будет способствовать укреплению отношений

Эксперт: Визит главы Пакистана в Азербайджан будет способствовать укреплению отношений Запланированный на 14-15 июня 2023 года официальный визит премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Азербайджан представляет собой важную веху в дальнейшем укреплении уз братства и сотрудничества между Пакистаном и Азербайджаном.
Внешняя политика
14 июня 2023 г. 11:14
Эксперт: Визит главы Пакистана в Азербайджан будет способствовать укреплению отношений

Запланированный на 14-15 июня 2023 года официальный визит премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Азербайджан представляет собой важную веху в дальнейшем укреплении уз братства и сотрудничества между Пакистаном и Азербайджаном.

Об этом Report заявил эксперт по Ближнему Востоку, Центральной Азии, Азербайджану и Африке Кайсер Наваб.

Как отметил Наваб, премьер-министр Шахбаз Шариф по любезному приглашению президента Ильхама Алиева возглавит делегацию министров, отвечающих за важные области сотрудничества между двумя странами.

"Визит призван способствовать всесторонним переговорам между сторонами по ключевым секторам, таким как торговля, инвестиции и энергетика. Кроме того, планируются обсуждения региональных и глобальных вопросов, представляющих взаимный интерес, и изучение возможностей для сотрудничества", - сказал эксперт.

Подчеркнув, что пакистано-азербайджанские отношения уходят глубокими корнями в общность веры, культуры и истории, а также укрепляются взаимным доверием и совпадением взглядов по региональным и глобальным вопросам, Наваб отметил, что частый обмен визитами между руководителями обеих стран подчеркивает глубокие узы дружбы и способствует более тесному многогранному сотрудничеству на благо пакистанского и азербайджанского народов.

"Этот визит служит свидетельством углубления сотрудничества между двумя нашими странами в различных областях, включая торговлю, инвестиции и энергетику. Я уверен, что визит даст плодотворные результаты, способствуя более тесному взаимодействию и взаимному процветанию", - подытожил он.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Pakistan liderinin Azərbaycana səfəri münasibətlərin möhkəmlənməsinə kömək edəcək”

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