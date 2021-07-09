Эксперт: Азербайджан - страна, представляющая интерес для ЕС во всех сферах

Азербайджан - страна, интересная для Евросоюза во сферах сферах.

Азербайджан - страна, представляющая интерес для Европейского союза во всех сферах.

Об этом Report заявил директор Исследовательского центра "Атлас", политолог Эльхан Шахиноглу.

Эксперт отметил, что Азербайджан является окном в Европу, и по этой причине важен для ЕС.

"Азербайджан играет важную роль в диверсификации энергопоставок в Европу. Зависимость Европы от российского газа в последние годы усилилась, что беспокоит ЕС, который ввел санкции в отношении России. С этого года Азербайджан в больших объемах поставляет газ в Европу. Кроме того, у Азербайджана есть стратегические соглашения примерно с 9 странами Европы. Наша страна работает над подписанием стратегического соглашения с ЕС, и я надеюсь, что оно будет подписано до конца этого года.", - отметил Шахиноглу.

Политолог также выразил уверенность во взаимности этих отношений. В частности - основные энергоресурсы Азербайджана поставляются в Европу, а основными торговыми партнерами республики являются страны ЕС.

"Азербайджан сотрудничает с различными европейскими структурами - будь то ОБСЕ или ПАСЕ. Азербайджан пытается построить свою армию в соответствии со стандартами НАТО. Поэтому развитие сотрудничества важно для обеих сторон", - подчеркнул эксперт.

Отметим, важную роль Азербайджана в энергоснабжении Европы отметил и комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели в рамках своего визита в страны Южного Кавказа.

"Азербайджан является крепким партнером и уже начал оказывать свою помощь с точки зрения диверсификации энергоресурсов”, - отметил Вархели.