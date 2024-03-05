Эксперт: Военное сотрудничество Азербайджана и Казахстана важно для безопасности Среднего коридора

Расширение сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном в военной сфере является логичным и гармоничным развитием на фоне укрепления торгово-экономических связей и активного развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Сре

Углубление военного сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном является естественным шагом в условиях укрепления торгово-экономических связей и активного взаимодействия по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ или Среднему коридору).

Об этом Report сказал специалист по европейским и международным исследованиям Эльданиз Гусейнов, комментируя готовность стран подписать проект соглашения о сотрудничестве в сфере военной разведки.

Эксперт подчеркнул, что Средний коридор, пролегающий через территории нескольких государств и открывающий новые перспективы для транзита и торговли, требует повышенного внимания к вопросам безопасности.

"В рамках обеспечения безопасности возможно, что документ "Соглашения о сотрудничестве в сфере военной разведки в области обороны между Казахстаном и Азербайджаном", будет подписан в рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан уже в марте текущего года", - добавил он.

По словам Гусейнова, данное соглашение заложит фундамент для углубления взаимодействия между двумя странами в военной сфере, "определяя обязательства, условия и процедуры сотрудничества в области военной разведки".

Он отметил, что документ также предусматривает совместную боевую подготовку, что является важным шагом в обеспечении безопасности Среднего коридора и соответствующей инфраструктуры.

"Данное сотрудничество становится особенно важным в контексте укрепления транспортно-логистических и транзитных проектов, включая увеличение транзита казахстанской нефти через территорию Азербайджана, что способствует не только экономическому, но и стратегическому сближению стран.

Следует отметить, что Казахстан и Турция ранее подписали схожий протокол, но это в большей степени касается возможного обмена данными. А вот соглашение с Азербайджаном демонстрирует более широкий спектр сотрудничества и подчеркивает стремление обеих стран уделять внимание к вопросам безопасности", - пояснил специалист.

Усиление военного сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном становится ключевым компонентом общей стратегии развития двусторонних отношений, отражая взаимное стремление к стабильности, безопасности и процветанию в регионе, заключил Гусейнов.